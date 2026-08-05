Cuarto Puente avanza con el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con la ejecución del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, mediante las labores de vaciado de concreto del cabezal de pilotes de la torre principal Oeste (M4), uno de los elementos que conforman la cimentación de una de las dos torres principales de concreto en forma de "H", que alcanzarán aproximadamente 186 metros sobre el nivel del mar.

Como parte de esta etapa, el MOP, a través del Consorcio Panamá Cuarto Puente, realizó el vaciado continuo de 1,600 metros cúbicos de concreto durante cerca de 30 horas, una operación que requirió una planificación y coordinación permanente para garantizar la calidad de la estructura. El cabezal, conformado por 20 pilotes y una caja de acero de aproximadamente 770 toneladas, será el elemento que aporte la resistencia y estabilidad necesarias a la cimentación de la torre principal del puente.

"Este trabajo es continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llevamos alrededor de 28 días preparándonos para cumplir cada una de las etapas establecidas en el cronograma", explicó Michael Pascual, encargado de Campo de la Torre Principal Oeste (M4).

En esta fase participaron 124 colaboradores por turno, entre personal de empresas subcontratistas y del equipo responsable del puente principal, garantizando la continuidad de las labores y el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad durante toda la jornada.

Con este vaciado se fortalece la cimentación de una de las dos torres principales del puente atirantado, marcando un avance significativo en la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en el país.

El puente principal atirantado tendrá una longitud de 965 metros y sus torres principales alcanzarán aproximadamente 186 metros sobre el nivel del mar. Además, contará con un gálibo de navegación de 75 metros de altura libre, permitiendo el paso seguro de buques neopanamax por el Canal de Panamá.

Los viaductos de acceso sumarán 2.5 kilómetros entre los lados Este y Oeste. La infraestructura contará con seis carriles vehiculares, tres por sentido, de 3.65 metros de ancho cada uno, además de una acera peatonal para el tránsito seguro de los usuarios.

El diseño del proyecto integra cinco componentes principales: el puente atirantado, los viaductos de acceso Este y Oeste, y dos grandes intercambiadores viales. El intercambiador Oeste conectará con la Carretera Panamericana y la Carretera Presidente Roberto F. Chiari, e incluirá cuatro pasos subterráneos.

Por su parte, el intercambiador Este, ubicado en el área de Albrook, se integrará a la Avenida de la Amistad, la Terminal de Transporte de Albrook, el Corredor Norte, la Avenida Omar Torrijos y la Avenida Ascanio Arosemena, convirtiéndose en el intercambiador vial más grande de Panamá y Centroamérica.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto estratégico para mejorar la conectividad entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país, así como para descongestionar el tránsito en el Puente de las Américas.