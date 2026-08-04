Alianza FC y UMECIT tienen duras pruebas en la Copa Centroamericana

Alianza y UMECIT tendrán que sacar su mejor versión para obtener un buen resultado en sus compromisos del Grupo C en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

Alianza FC debuta ante el Saprissa de Costa Rica

El que tendrá una dura prueba es el Alianza FC, que visita el estadio Ricardo Saprissa, donde militan los panameños Newton Williams y Fidel Escobar. El encuentro se disputará hoy en la casa del equipo morado, en Tibás, San José, a las 9:00 p.m. (hora panameña).

Quien atraviesa un buen momento con el Saprissa es el delantero Newton Williams, que viene de darle el triunfo a su equipo con un doblete ante San Carlos (2-1) en el torneo costarricense.

Por su parte, quien regresa al estadio Ricardo Saprissa es el excapitán del plantel morado y actual experimentado defensa del Alianza FC, Adolfo Machado. El jugador, referente histórico de la afición morada, ganó cuatro títulos con el club en el fútbol tico.

Machado, quien ahora porta la cinta de capitán del Alianza FC, sabe lo que representa el Saprissa en Centroamérica, pero agrega que el equipo "Verde" llega con el firme objetivo de representar bien a Panamá.

En el torneo regional, Saprissa viene de vencer al UMECIT panameño por 1-2, mientras que para Alianza este partido representará su debut.

UMECIT enfrenta al Olimpia de Honduras

Por su parte, UMECIT tendrá un difícil compromiso cuando enfrente al Olimpia de Honduras en el estadio ULACIT en Penonomé Coclé a las 7:00 p.m.

El Olimpia llega al partido, luego de vencer al Mixco (Guatemala) por marcador de 2-0.

El onceno panameño, dirigido por Julio Infante, afronta un partido exigente ante uno de los gigantes del fútbol hondureño con la obligación de sumar puntos para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.