Ifarhu busca comprar dos de sus sedes tras gastar $30 millones en alquileres

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) adelanta negociaciones para adquirir, de manera definitiva, dos de las instalaciones por las que actualmente paga los alquileres más altos: la sede principal en Vía Argentina y la sucursal de la 24 de Diciembre.

El anuncio fue realizado por el director de la entidad, Carlos Godoy, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Godoy explicó que la estrategia consiste en constituir un fideicomiso con la Caja de Ahorros, con quienes ya se han acordado condiciones, tasas de interés y plazos, para materializar la compra.

Millones en alquileres frente al costo real de compra

Las cifras reveladas por el director exponen el impacto financiero de mantener la figura de arrendamiento. En el caso de la sede de Vía Argentina, el Estado ya ha desembolsado 23 millones de dólares en alquiler, mientras que el costo de la acción de compra se sitúa en 23.5 millones.

Una situación similar ocurre en la 24 de Diciembre: el Ifarhu ha pagado 6.9 millones de dólares en renta, frente a los 7.2 millones que cuesta la instalación.

"Si en su momento hubiésemos ejercido la opción de compra, ya estaríamos cancelando los compromisos", sentenció Godoy, señalando que la administración anterior no ejecutó la acción de compra estipulada en los contratos originales.

El funcionario advirtió que mudar las oficinas actualmente resultaría aún más costoso para la institución, por lo que la adquisición de los inmuebles es la vía más viable.

Avalúos y beneficiarios finales

Sobre la sede principal, Godoy detalló que existen diferencias en los avalúos realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un margen de hasta 4 millones de dólares entre ambos informes. Sin embargo, precisó que el valor de mercado del edificio supera los 27 millones de dólares.

Actualmente, el Ifarhu mantiene un contrato de alquiler firmado por tres años (con fecha de caducidad en 2028). No obstante, Godoy aclaró que se incluyó una cláusula preventiva: "Si ejecutamos el fideicomiso este año, suspendemos el pago del alquiler y solo se honraría el periodo consumido".

El objetivo de la actual administración es eliminar el pago de rentas para el próximo año y destinar esos fondos al fideicomiso.

Durante la sesión, también se revelaron los nombres de los beneficiarios finales de los actuales alquileres: en Vía Argentina es Prival Bank (a través de un fideicomiso en la Bolsa de Valores) y en la 24 de Diciembre es la empresa JFK Galera.