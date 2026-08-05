La tercera temporada de “House of the Dragon” (“La Casa del Dragón”), la más grande y compleja de la serie hasta la fecha, está próxima a concluir con la guerra civil entre los negros y los verdes en plena ebullición, con varios frentes abiertos que dejó el penúltimo episodio y que convergerán en el final, que se estrenará el próximo 9 de agosto.

Varias tramas alcanzarán un punto de no retorno, una batalla a gran escala y decisiones que podrían cambiar el rumbo de la guerra; es solo un epítome de lo que puede suceder en el final de la temporada, la cual dejará planteados los eventos decisivos de la conclusión de la Danza de Dragones.

La temporada se ha enfocado en la guerra abierta y en las consecuencias que tiene para todos los bandos, mientras el espectador observa el crecimiento de algunos personajes, el ascenso de nuevos protagonistas y cambios de lealtad; esto último empieza a redefinir el equilibrio entre los bandos, lo cual demuestra que el enfrentamiento no solo se decide en el campo de batalla.

Con ocho episodios (uno por estrenar), la tercera entrega tiene una recepción crítica excelente, con una puntuación en el Tomatómetro del 92% en Rotten Tomatoes (rottentomatoes.com).

“‘La Casa del Dragón’ nos ha brindado la mejor temporada de la serie y el cierre pinta para ser un total caos de lucha sin control por el trono de Poniente. La introducción de Ormund Hightower y su pupilo Daeron ha refrescado la serie; esto, junto a un desarrollo de personajes bárbaro de los guionistas, ha equilibrado la puesta en escena de los verdes, dándoles profundidad y atrayendo multitudes a su causa”, comentó Alex Rodríguez, coordinador de GOT Panamá y lector de la obra de George R. R. Martin, en la cual está inspirado el universo televisivo de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”), en la cual “La Casa del Dragón” es una precuela.

Celma Vergara, fanática del universo de GOT, considera que, en comparación con las temporadas anteriores, la tercera ha estado mucho mejor porque tiene eso que debían poseer las dos primeras entregas, pero aunque ha tenido un “poco de todo”, considera que se le ha restado protagonismo a la reina Rhaenyra.

Vergara ha echado de menos la versión cruel de Rhaenyra, esa por la cual la compararon con uno de los reyes más crueles y sanguinarios de Poniente, Maegor I.

Espera que el desenlace, con la batalla y las traiciones en Ladera, aporte la intensidad que siente que ha faltado durante la temporada.

“La temporada termina y el final se acerca; en este universo todo puede suceder, los dragones danzarán de nuevo, las altas casas buscarán su rebanada de poder y el pueblo sangrará”, finalizó Rodríguez.