Critican 'exceso' de discrecionalidad del Tribunal Electoral

La discrecionalidad del Tribunal Electoral (TE) para fallar en materia electoral mediante decretos y resoluciones fue un punto polémico que se discutió en la última reunión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el pasado jueves.

El TE trató de incorporar un artículo nuevo al Código Electoral que incluía los principios que rigen las normas electorales y postulados para regular alguna situación en concreto, lagunas en el ordenamiento jurídico y garantizar transparencia en los procesos.

Alma Cortés, representante del partido gobernante Realizando Metas (RM), dijo que preocupa mucho la facultad discrecional del TE en la interpretación y aplicación de las normas electorales, aunque lo permita la Constitución. "Voy a ejercer una férrea y categórica posición de mi partido en disminuir esa facultad discrecional", dijo Cortés, al expresar su oposición al artículo.

Cortés dijo que no veía incluido en el artículo del TE, el principio de defensa, lo que les afectó con sus postulaciones en las pasadas elecciones. "Ustedes, magistrados, solamente son árbitros; no pueden elegir quien va a ser o quien no va a ser candidato", subrayó Cortés.

Al respecto, Cristina Torres Ubillús, por parte de la Academia, planteó que hay que tener cuidado con la existencia de artículos nuevos, ya que se pueden registrar errores en las elecciones.

Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático, dijo que sin duda este artículo se presta para la interpretación de agregar algunas cosas, bajo la premisa de cubrir las lagunas a las que hace referencia el Tribunal Electoral.

José Blandón Figueroa, presidente del partido Panameñista, planteó que ha sido crítico de como el TE ha hecho uso de su facultad reglamentaria de las normas electorales y han legislado por la vía de reglamentos.

2

reuniones ha celebrado la Comisión Nacional de Reformas Electorales. 12

miembros de la comisión aprobaron aplazar la discusión del artículo en mención.

"Por la vía de establecer estos principios, abre la puerta para que el TE se exceda reglamentando la ley electoral, inclusive, en contra del espíritu de ésta", manifestó.

Recordó cuando el TE reglamentó el residuo electoral y Rubén Arosemena, que fue elegido con los votos del PRD, fue escogido como diputado del partido Popular, en detrimento de Teresita de Arias.

La política demandó la decisión de inconstitucional, fallando la Corte Suprema a su favor, por lo que hubo que pagarle salarios caídos e incorporarla como diputada, bajo la figura de "Llanero Solitario".

El magistrado del TE, Alfredo Juncá Wendehake, dijo que lejos de otorgar libertades al tribunal, el artículo establece límites para el momento en que haya que interpretar.

Al final, en la comisión se aprobó que el artículo sea debatido al final de la discusión del primer bloque y que, primero, haya sido presentado el glosario que tendrá la reforma al Código Electoral.