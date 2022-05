CUCO llama a continuar protestas; empresarios rechazan la violencia

Los integrantes de la Coalición por la Unidad por Colón (CUCO), se ubicaron ayer viernes desde tempranas horas, durante el quinto día de paro indefinido en Colón, debajo del puente del área de los Cuatro Altos, donde hicieron un mitin, exigiendo respuestas concretas por parte de la actual administración de Gobierno.

Allí el dirigente Edgardo Voitier dijo que ayer jueves, hubo un problema del método para abordar los problemas de Colón.

"Caímos en la trampa de otra gente que no era del CUCO", indicó el dirigente popular.

Agregó que pese a ello, no hubo respuesta a problemas de las vías, el alto costo del precio del combustible, el alto costo de la vida, por lo que considera que toca seguir luchando, para que el Gobierno dé las respuestas a los colonenses.

De allí, que invitó al pueblo colonense a seguir luchando hasta conseguir lo que el pueblo requiere.

La provincia de Colón se fue despertando lentamente en su parte comercial, pero con precaución.

Los manifestantes se mantuvieron en los predios de los Cuatro Altos, gritando consignas y portando pancartas de los organismos que integran la CUCO.

Sector privado

Preocupación y una salida a la crisis social que enfrenta la provincia de Colón, es el mensaje que envió el sector privado no sólo de la Costa Atlántica, sino del nivel nacional, la mañana de ayer viernes, en una rueda de prensa donde participaron varios actores de la economía panameña.

Esta rueda de prensa se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio de Colón, liderado por Michael Chen, presidente de este gremio empresarial.

Recordó Chen que Colón tiene todo para salir adelante, las costas, las playas, la ciudad, que necesita restauración, pero la región necesita un cambio de actitud, de forma de pensar, de hacer las cosas de manera diferente.

Indicó que el problema se aborda con la reactivación de los proyectos paralizados, apoyo al comercio para retomar sus actividades y generar empleo.

En ese sentido, Elisa Suárez de Apede, manifestó que es necesario que se haga un verdadero esfuerzo, para salir de la crisis y no seguir afectando al sector privado, que son las generadoras de empleos.

"No se puede negociar con una pistola en la cabeza", indicó; al tiempo que aconsejó que se debe solicitar que las promesas se cumplan. "No se puede prometer algo que no se puede cumplir", precisó.

Carlos Allen, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que la concentración del sector privado en Colón es un esfuerzo por reactivar la economía, ahora con el anunció de más de $600 millones para Colón.

No obstante, fue claro al señalar que se rechaza todo acto de violencia, cierre de vías, porque afecta no solamente a las empresas, sino a las personas.

Para el próximo martes a las 3:00 p.m., el sector privado y la Cámara de Comercio de Colón, tienen una cita con el presidente Cortizo para crear un plan de empleos y capacitación del recurso humano.