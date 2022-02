Descentralización sin preparación

Mis primeras palabras sean para agradecer a todos aquellos amigos y amigas lectores, que la semana pasada me escribieron a mi correo y de forma personal, para comentar nuestra opinión sobre la recolección de basura en la ciudad de Panamá. Entiendo perfectamente que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) es el ente encargado, pero no puedo guardar silencio ante la indolencia que muestra nuestro alcalde con este tema tan sensible y algunos otros que semana a semana les hemos venido comentando por este espacio.

Nuestra ciudad queremos transformarla, y cada inconveniente que en ella ocurra, nosotros, como habitantes, deseamos proponer soluciones reales para cada problema, y si está a nuestro alcance, solucionarlo de forma inmediata.

Días atrás en un conocido programa de radio de una emisora FM, escuchaba a varios especialistas tocar un tema que nos afecta como ciudadanos, y es la descentralización. Entre los planteamientos que argumentaban, se debatía sobre la preparación de algunas autoridades locales para ejecutar los presupuestos asignados por la Ley de Descentralización, y que hemos sido testigos en algunos corregimientos y alcaldías del país, como esta falta de guía y planificación ha encontrado funcionarios que no entienden este proceso tan importante para el progreso y futuro de cada municipio.

Se inició el proceso de aplicación de una ley sin la formación previa y necesaria para que cada autoridad local pueda usar de forma eficiente estos recursos que son del Estado panameño y que esa realidad, termina tristemente creando diferencias mayores entre nuestros municipios y corregimientos, unos avanzando en obras, mientras en otros no se cumple ni el 30% del presupuesto asignado.

Es de destacar que existen municipios como el de Panamá, con un presupuesto de trescientos treinta millones de balboas (B/. 330,000,000.00) para este año 2022, de los cuales más del 45% proviene del proceso de descentralización, por lo cual, su uso debe ser destinado para solucionar los verdaderos problemas de la ciudad.

No podía finalizar este espacio sin informarles que estaremos recogiendo firmas para solicitar un cabildo abierto al alcalde, ya que la construcción de un nuevo Mercado de Mariscos, hablando del mal uso del presupuesto municipal, es absurda.

Los interesados en sumarse a esta iniciativa pueden contactarme a través de mis RRSS o mi correo personal, les estaré respondiendo de inmediato.

Sumemos todas las fuerzas para crear la mejor versión de nuestra gran ciudad. ¡Nuestra ciudad de Panamá!