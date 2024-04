¿Es necesario aumentar el tiempo de campaña electoral?

La campaña electoral para las elecciones del próximo 5 de mayo, culmina el próximo jueves 2 de mayo, es decir que fueron 90 días donde los candidatos a diversos puestos de elección popular promovieron sus propuestas para ganar el voto de la población.

Anterior a ello, los partidos políticos tuvieron un periodo de 60 días de campaña interna, donde los precandidatos buscaron ese apoyo en sus colectivos. Mientras que los candidatos de libre postulación tuvieron un año para recoger firmas para lograr aparecer en la papeleta de votación.

En medio de esta realidad hay voces a favor en contra de que se aumente el tiempo que se le da a los candidatos y partidos políticos para llegar al electorado y sumar el apoyo el día de las elecciones.

Los planteamientos van desde que tres meses es muy poco tiempo para un candidato presidencial recorrer todo el país y además esta situación beneficia más a los aspirantes con recursos.

Hay quienes indican que en el caso de los candidatos de libre postulación tienen desventajas y en tres meses no podrán llegar a cada rincón de Panamá en busca de ese voto que lo favorezca.

En ese sentido, el analista político Jaime Porcell explica que los que han ocupado puesto o han hecho sus nombres la campaña corta está bien, "pero aquellos que están inaugurándose, que son novatos en el oficio necesitan primero ser reconocidos, para luego entonces convertirse en opción de votos, al menos que seas una persona muy popular y que logre calar en la gente y obtener votos, pero son excepciones.

Considera Porcell, que en términos generales se necesitan por lo menos 12 meses de recorrido para que la gente empiece a reconocerlo.'

Sus argumentos lo llevan a plantear que "Sí debe aumentarse por lo menos dos meses más para que las opciones sean parejas entre todos los candidatos y partidos políticos".

En el otro extremo está el abogado y analista político Pedro Sittón, quien señala que estas elecciones han demostrado claramente que tres meses es demasiado tiempo. Desde su punto de vista "son unas elecciones muy zonzas, una campaña electoral muy insípida, producto de todas y cada una de las limitaciones y restricciones que ordena el Código Electoral, al haber tantas limitaciones y restricciones hace que esta campaña sea demasiado larga en lo que se conocía la salsa o zarpeo político de que los candidatos y las masas salían a promover sus candidaturas y promover su visibilidad ante el electorado".

Sittón es de la opinión que se puede hacer una campaña reducida a mes y medio. "En las próximas elecciones del 2029, es suficiente, porque ya debemos entender que los candidatos están visualizados previo a sus propias campañas primarias o de recolección de firmas en el caso de los de libre postulación"

Recuerda que las encuestas dicen actualmente que más del 80% de la población tiene definido su candidato y que ese 20% se puede conquistar a través de las redes sociales.

"La movilidad a través del territorio nacional es solo para convencer a los convencidos , es decir, usted reafirma el apoyo que tiene de los grupos que ya lo están apoyando. A esas movilizaciones territoriales no atrae a indecisos, lo que se hace es confirmar ese electorado que ya anteriormente lo está apoyando. La comunicación política y el marketing político te indica a ti que en estas nuevas tecnologías tienes que conquistar el voto joven a través de las redes sociales y el voto más viejo a través de los medios tradicionales", destaca.

Por su parte el analista político, Juan McKay cree que tres meses para recorrer todo el país es muy complicado, porque hay campañas que tienen más recursos que otras y a lo mejor se les facilita.

Resalta que la ventaja que tiene una campaña corta es que el clientelismo no puede prevalecer. "Hay candidatos que empezaron a recorrer el país mucho antes que empezará la campaña sin hacer campaña política, esto los ayudó, pero tres meses para recorrer un país en una campaña política pareciera un poco corta".

Reconoce, McKay que los que tienen más recursos siempre tendrán mayor posibilidad de visibilizarse, y se pregunta si una campaña corta es bueno, a lo cual él mismo se responde indicando: "la parte buena es que la campaña no ha invadido los medios tradicionales de comunicación, no hay en los postes, todo el mundo quiere ver y tocar al candidato y eso no se va a poder con tres meses de campaña".

"Son tres meses hay que balancear, porque antes la gente se quejaba de que la campaña era muy larga lo que pienso es que estas campañas tiene una combinación de la parte tradicional que es la caminada, los abrazos, los besos con la parte de las redes sociales que se ha visto popularizada parcialmente", manifiesta.

Agrega que la entrada tan fuerte de las redes sociales ha hecho cambiar un poco las campañas; sin embargo, el clientelismo ha prevalecido en muchas campañas principalmente entre los partidos que más recursos tienen, me da la impresión que eso se debe ir erradicando poco a poco.

Antes de las elecciones del 2019, los candidatos de los partidos políticos empezaban su campaña desde un año antes de las elecciones y mantenían en ese proselitismo, no obstante muchos sectores planteaban que era mucho tiempo de campaña, por lo cual en las reformas electorales después de los comicios del 2014 se redujo a 90 días de campaña para las elecciones generales y a 60 para las primarias.