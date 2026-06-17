Escalas, Stopover y la conquista de Estambul

Estambul, antigua Constantinopla, está en el radar de los viajeros latinoamericanos desde que en los viejos libros de historia se estudia. De hecho, aprenderse la división de las cuatro grandes edades de la historia pasaba por Constantinopla, aunque por estos días la ruta a tomar sería Estambul.

La ciudad palpita con una fuerza que no pasa inadvertida, en la que lo más conservador y vanguardista convergen en un solo lugar. Aunque no es la capital de Turquía, lo que atesora para mostrarle al viajero no tiene nada que pedirle a ninguna otra urbe.

Y más allá de los libros de historia, que recogen lo fascinante de un pueblo, en los últimos años la cultura turca ha tenido una importante penetración en la mente colectiva local a través de los dramas transmitidos en la TV. Entonces trasladarse hacia esas latitudes ha pasado a convertirse en el auténtico sueño o meta de muchos.

En este sentido, la conectividad aérea juega a favor de los panameños, con múltiples rutas hacia el Viejo Continente e inclusive una directa a este destino. De hecho, la ruta más larga directa que en la actualidad sale del Aeropuerto Internacional de Tocumen es hacia Estambul, la cual abarca 12 horas, con 45 minutos y es operada por Turkish Airlines.

Precisamente esta aerolínea también cuenta con un programa de escalas que le permitirá descubrir la ciudad a muy bajo costo, en caso de que su destino esté en otra parte de Europa, Asia u Oceanía.

Las conexiones de larga distancia suelen ser uno de los puntos más complejos en la planificación de un viaje internacional, debido al cansancio y los tiempos muertos en los aeropuertos. Ante esta dinámica, se han desarrollado estrategias como el "Stopover" para transformar el tiempo de tránsito en una estancia urbana intermedia.

El propósito central de esta iniciativa es permitir que los pasajeros con vuelos internacionales en conexión, cuyas esperas en el Aeropuerto de Estambul superen las 20 horas y sin rebasar los 7 días, puedan segmentar su itinerario de viaje en esta histórica ciudad.

Con el Stopover se puede explorar muy bien Estambul porque incluye alojamiento gratuito en hoteles asociados, con desayuno incluido. Los pasajeros que se desplazan en clase económica pueden alojarse una noche en un hotel de 4 estrellas gratis y los pasajeros de business class disfrutan de 2 noches de alojamiento gratuito en un hotel de 5 estrellas.

Para que el Stopover de TK sea válido, el país de salida y el país de llegada deben ser los mismos, además, los vuelos de ida y vuelta deben estar en la misma reserva. El servicio es solo una vez, ya sea en el trayecto de ida o en el de vuelta.

Entre los países de América Latina con este programa de Turkish Airlines, que incentiva a los viajeros a prolongar sus escalas en Estambul, figuran Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Venezuela. Desde sus inicios en 2017, más de 200 mil viajeros le han sacado provecho a este programa.

El imponente Bósforo, sus mezquitas, el gran bazar o el mercado de especias, donde conectan con palabras en español, aguardan por ti. De acuerdo con la guía de turismo Gamze Aksin cada vez más se habla español en Estambul debido a la llegada de turistas de América Latina. Y por el dinero no te preocupes, en casi todos los lugares aceptan tarjeta de crédito.

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Una vez ya hayas decidido disfrutar, no queda nada más que dejarse llevar por los encantos de la ciudad, donde podrás trasladarte en primera persona a los libros de historia que tanto estudiabas o a tus series favoritas.

Y es que pocas ciudades pueden presumir de haber sido la capital de estructuras políticas tan vastas y determinantes para la historia humana como el imperio romano, bizantino o el otomano.