Pareja es aprehendida en Barú por presunta explotación sexual de ocho menores

Una pareja fue aprehendida en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, por su presunta vinculación en la explotación sexual de ocho menores de edad que figuran como sus hijos.

Las víctimas fueron rescatadas durante el despliegue de la Operación Pintor 2, una acción judicial dirigida por las autoridades para combatir los delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de explotación sexual.

Durante las diligencias de allanamiento y registro, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), decomisaron diversos equipos tecnológicos, incluyendo teléfonos celulares.

Estos dispositivos serán sometidos a análisis forenses por parte de los peritos correspondientes como parte fundamental de las investigaciones en curso.

Antecedentes de la investigación

La Dirección Nacional de Inteligencia Policial ha desarrollado esta estrategia de seguridad en dos etapas de alto impacto:

La primera fase se ejecutó el pasado 2 de junio en el sector de Puerto Armuelles (Barú). En esa acción, las autoridades aprehendieron en flagrancia a dos adultos y lograron recuperar a una menor de edad adicional.

Mientras que la segunda culminó con la aprehensión de la pareja investigada y el rescate de los otros ocho menores de edad, quienes ya reciben la asistencia correspondiente de las autoridades competentes.

Los sospechosos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.