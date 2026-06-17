Presidentes de la región asistirán en Panamá al Bicentenario del Congreso Anfictiónico

Los presidentes de Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador, a la espera de más confirmaciones, participarán la próxima semana en Panamá en los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que, junto a la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), marcarán unas jornadas de alto nivel en el país con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.

"Estas cifras reflejan la confianza de la comunidad internacional en Panamá y consolidan al país como una plataforma diplomática de primer nivel para el diálogo regional y el hemisférico", afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, durante una rueda de prensa en la que se difundieron los últimos detalles de esta semana de alto nivel.

Así, además de los mandatarios guatemalteco, Bernardo Arévalo de León; hondureño, Nasry Asfura; colombiano, Gustavo Petro, y ecuatoriano, Daniel Noboa, faltan "uno o dos más" por confirmar, a los que se suman el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

También estarán 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.

La Cancillería también destacó el importante impacto que tendrá para la capital panameña, ya que aunque supone un costo de 15 millones de dólares, por alojamiento, transporte o alimentación, entre otros gastos, se espera recibir "2,5 ó 3 veces sobre eso", hasta los 40 o 50 millones de dólares, destacando "más de 2.500 noches de hotel".

El 22 de junio comenzará así la semana de alto nivel con la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, y del 22 al 24 de junio el 56 período ordinario de la Asamblea General de la OEA, a lo que se sumarán hasta el 27 de junio otras actividades.

En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros y no asisten los presidentes y jefes de Estado.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA.

"Marca el aniversario número 200 de la celebración del primer Congreso de Estados Americanos, un hito fundamental en la historia de las relaciones internacionales del continente y del mundo", afirmó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

Esto es así "por cuanto establece por primera vez la posibilidad de instaurar un sistema multilateral en América y al mismo tiempo da un impulso inicial a la cooperación internacional y a un sistema basado en la primacía del derecho internacional", agregó Guevara Mann.