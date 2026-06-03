Esperan que no existan más adendas para cuarto puente

La construcción de la torre este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá lleva 18 metros de un total de 184 metros que tendrá.

En el sector oeste, se refuerza el punto donde estará ubicada la otra torre principal, unos 10 metros por debajo del cauce de la entrada del Pacífico del Canal, que pronto serán llenado de concreto para comenzar a levantar la estructura.

Más de 26 frentes de trabajo están activados tanto del lado este como oeste, en un proyecto que presenta avance general de 37% y que se proyecta que esté culminado a finales de 2028.

De 300 trabajadores que tenía la obra al inicio del Gobierno, ahora son 2,000, a los que se suman 6,000 indirectos.

La estimación es que en seis meses, la obra genere 3,000 empleos directos y 6,000 indirectos.

Para finales del mes de julio, debe culminar la fase de instalación de pilotes.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, espera que el proyecto se apegue a su tiempo y costo.'

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metros de largo tendrá el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 6

carriles tendrá el puente, tres en cada paño. Para circularlo se cobrará un peaje.

"No debemos tener mayores costos disponibles", fueron las declaraciones del titular al ser consultado si se agregará alguna nueva adenda de tiempo o de costo al proyecto, que tiene cuatro años de atraso y que debió estar listo en la pasada administración gubernamental, en cuyo periodo se cambió el diseño y, al final, terminó dilatándose el inicio de la obra civil.

"Qué encontramos cuando llegamos: Nada. Estaban empezando a hacerse las reubicaciones. Hemos hecho prácticamente el 100% del avance de este proyecto", declaró Andrade.

La última adenda que se refrendó fue para el acceso este, que incluye un intercambiador que permitirá que los conductores lleguen al puente en forma directa desde el Corredor Norte, además de otras vías como La Amistad.

El costo del puente, con esta adenda se sitúa en $2,600 millones, cifra que incluye su financiamiento asegurado. Los pagos se realizarán a razón de $300 millones por año.

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Retos

Al hablar de retos, una etapa que resultó ser compleja fue la reubicación de servicios públicos.

Además, la habilitación de servicios de apoyo, como una cementera, galeras y un área para la construcción de losas.

Las vigas de acero de las fundaciones se tuvieron que traer del exterior.

Y hablando de fundaciones, sin lugar a dudas, construir en el lecho marino representa todo un desafío para los trabajadores que refuerzan las vigas.

Peaje

El ministro Andrade reiteró que el peaje que se pagará para circular el puente será destinado para el mantenimiento de la obra.

Una vez este puente se encuentre funcional, su vecino, el puente de las Américas será objeto de ese mantenimiento profundo que requiere y para lo cual necesita ser cerrado por un tiempo.

Para aquellos conductores que no deseen utilizar el cuarto puente, habrá la alternativa de utilizar el puente de las Américas y el Centenario.