Continúa la polémica por el uso de la terminal de transporte en Penonomé

El retorno de las concesionarias de rutas de transporte urbano e interprovincial a la terminal de transporte construida en el bulevar Penonomé, en la provincia de Coclé, es aún incierto.

En un nuevo intento por lograr un consenso entre las partes en desacuerdo, integrantes del grupo 'Unidos por Penonomé' se reunieron con miembros del Consejo Municipal de este distrito y el gobernador de la provincia de Coclé, Irving González.

Miembros de esta agrupación aseguran que el sitio utilizado actualmente por los transportistas carece de las condiciones adecuadas para brindar un servicio satisfactorio a los usuarios.

A excepción de la concesionaria Unión de Transporte Penonomé - Panamá, la cual posee su propia terminal, la solicitud de 'Unidos por Penonomé' es que el resto de las concesionarias operen desde la terminal de bulevar Penonomé.

Isaac Melamed, del grupo 'Unidos por Penonomé', enfatizó la importancia de tomar una decisión final y que los transportistas regresen a la terminal que ya está construida y de la cual salieron en el 2025.

Melamed dijo que durante la reunión se volvió a solicitar al gobernador Irving González mediar para lograr una reunión con el director nacional de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, y los transportistas para tomar una decisión final sobre este tema.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Coclé, Irving González, aseguró que se meterá en el tema, añadiendo que Penonomé se merece una terminal de transporte "como Dios manda" y como la poseen otras provincias.

Uno de los temas de conflicto es el costo del zarpe a pagar por los transportistas y en el cual los conductores insisten se debe tomar en cuenta el alza del costo de los carburantes y del pasaje que actualmente se cobra.