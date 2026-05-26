Etesa afirma que condiciones climáticas estarían vinculadas a incidencia eléctrica

Los reiterados apagones registrados durante la tarde del lunes fueron resultado de una incidencia presentada en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).

Aunque personal técnico y especializado se trasladó al área para realizar las inspecciones correspondientes y ejecutar las labores necesarias para el restablecimiento del servicio eléctrico, las condiciones climáticas retrasaron los trabajos, extendiendo la falla más de lo previsto.

"Las condiciones climatológicas adversas registradas en distintos puntos de la zona afectada han retrasado parcialmente los trabajos de recuperación del sistema, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que representan riesgos para las cuadrillas que permanecen laborando en campo", indicó la entidad a través de un comunicado.

Algunas áreas afectadas por la falta de suministro eléctrico fueron: Colón, Chilibre, Calzada Larga, Potabilizadora de Chilibre, Centro Bancario, Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

ETESA reiteró a la población que mantendrá todos sus recursos humanos y técnicos desplegados para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La falta de luz eléctrica afectó también la operación de la potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) indicó que, debido al evento eléctrico, la planta quedó fuera de servicio por algunas horas.'

1 y 2

líneas del Metro de Panamá afectadas por los apagones generales. 115

kilovoltios, capacidad de la línea en la que se registró la incidencia, según ETESA.

Las zonas más afectadas por esta suspensión fueron la ciudad capital y el distrito de San Miguelito.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá estuvieron momentáneamente paralizadas debido a la incidencia; sin embargo, una vez se restableció el servicio, volvieron a operar con normalidad.

La falta de luz incidió igualmente en la operatividad de los semáforos, causando caos y descontrol vehicular en algunas avenidas del país.