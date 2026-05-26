"Ni yo tampoco": La respuesta de Martinelli que abre la puerta a un diálogo con Lombana

"Ni yo tampoco". Así respondió el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en su cuenta de X a la apertura de diálogo manifestada por el excandidato presidencial Ricardo Lombana de cara a las elecciones de 2029.

Esa respuesta se dio luego de que Lombana, líder del Movimiento Otro Camino (MOCA), declarara en Radio Panamá que, en su objetivo por alcanzar la presidencia, no le negaría la mano ni la conversación a nadie, incluyendo al propio Martinelli.

"Yo no voy a negar conversar con nadie, no voy a negar darle la mano a nadie", puntualizó en Radio Panamá.

Lombana admitió que MOCA está "mucho más abierto" a dialogar en este nuevo ciclo político.

El excandidato reconoció que su discurso en la pasada contienda electoral fue un obstáculo para sumar apoyos.

"Yo he querido y he hecho un cambio, no un cambio de principios; yo no quiero sinvergüenzas cerca de mí, yo quiero dejar claro que hay mucha gente valiosa en el partido RM, entonces no por haber estado inscrito en un partido, tú tienes una etiqueta en la frente", agregó.

Mencionó que, a diferencia de años anteriores, ahora está más que dispuesto a concretar una alianza política, pero seguirá siendo intransigente con su postura en torno a la corrupción y malversación de fondos públicos.

"Voy a seguir siendo intransigente cuando se trate de negociar dinero o robar dinero del pueblo para seguir en los mismos negocios; eso no va a cambiar", reiteró.