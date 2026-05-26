Panamá anuncia su lista oficial de convocados para el Mundial 2026

Un lugar que identifica que identifica al panameño, el Canal de Panamá y el Edicio de la Administración, volvió a ser el epicentro de atención del país. En esta ocasión por conocer los 26 guerreros y los tres reservas conovocados por Thomas Christiansen para el Mundial 2026.

La lista de los 26 jugadores fue liderada por Adalberto "Coco" Carrasquilla, que alertó las alarmas por su reciente lesión en la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul.

Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, en el Mundial 2026 que tiene como sedes a Canadá, México y Estados Unidos.

Los convocados por Thomas Christiansen:



Porteros:

Orlando "Kuty" Mosquera (Al-Fayha FC- Arabia Saudí), Luis "Manotas" Mejía (Nacional- Uruguay) y César Samudio (Marathón- Honduras).

Defensas:

José "Coto" Cordóba (Norwich City -Inglaterra), Andrés Andrade (Lask- Austria), Fidel Escobar (Saprissa- Costa Rica), Carlos Harvey (Minnesota United FC- MS, Estados unidos), Roderick Miller (Turan-Tovuz - Azerbaiyán), Edgardo Fariña (Pari-Rusia), Michael Amir Murillo (Beşiktaş J.K- Turquía), Eric Davis (Plaza Amador- Panamá), César Blackman (Slovan Bratislava- Eslovaquia), José Gutiérrez (Deportivo La Guaira- Venezuela), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello- Venzuela).



Mediocampo:

Aníbal Godoy (San Diego FC-MLS, Estados Unidos), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona-Israel), José Luis "Pumas" Rodríguez (Juárez- México), Edgar Bárcenas (Mazatlán-México), Alberto "Negrito" Quintero (Plaza Amador- Panamá), César Yanis (CD Cobresal- Chile), Azarías Londoño (Católica-Ecuador).



Delanteros:

José Fajardo (Católica-Ecuador), Cecilio Waterman (Universidad Concepción- Chile), Ismael Díaz (León-México), Thomas Rodríguez (Saprissa-Costa Rica)

Reserva será: Kadir Barría (Botafogo-Brasil), José Murillo (Plaza Amador- Panamá). Víctor Griffith e Iván Anderson (Universitario-Panamá).

Recordemos que los jugadores reservas se mantendrán con el equipo hasta el 16 junio, luego eso, tendrán que abandonar el equipo.

Los reservas se mantienen en el equipo hasta un día antes que el equipo que debute en el Mundial.

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Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, en el Mundial 2026 que tiene como sedes a Canadá, México y Estados Unidos.