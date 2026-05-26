Expectativa total: Thomas Christiansen develará la lista mundialista de la 'Sele'

Con gran expectativa, la afición panameña espera el anuncio de los 26 convocados para el Mundial de Fútbol 2026.

A las 10:00 de la mañana, el técnico Thomas Christiansen estará anunciando a los elegidos para ocupar las distintas posiciones en el equipo de la 'Marea Roja'.

Mientras se espera el listado oficial, al Aeropuerto Internacional de Tocumen aún no ha llegado Adalberto "Coco" Carrasquilla.

El jugador viene de México, donde sufrió una lesión en la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Tendrá que hacer una rehabilitación al pie de la letra.

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico oficial de su lesión y si logrará estar entre los convocados.

Una vez que se anuncien los seleccionados, los fanáticos podrán comprobar si sus predicciones fueron acertadas.

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