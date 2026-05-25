Aunque la provincia de Herrera mantiene una de las cifras más bajas de homicidios del país, los recientes hechos violentos registrados en Chitré empiezan a generar preocupación entre la población, principalmente por la forma en que se han ejecutado estos crímenes y por la creciente percepción de inseguridad en las áreas urbanas.

Hasta la fecha, Herrera registra dos homicidios en lo que va del 2026; sin embargo, ambos casos han estado vinculados a posibles ajustes de cuentas o hechos relacionados con el sicariato. Esta situación inquieta a residentes y comerciantes, quienes aseguran que la provincia atraviesa un cambio negativo en materia de seguridad ciudadana.

El primer caso fue el asesinato de un empresario de origen indio ocurrido en Chitré, mientras que el hecho más reciente se registró el pasado sábado en las afueras de un local comercial donde se realizaría la presentación de un cantante de reguetón, cuando una persona fue ultimada a tiros frente a decenas de testigos.

Para muchos ciudadanos, más allá de las cifras oficiales, el temor radica en la violencia con la que están ocurriendo estos hechos y en la posibilidad de que estructuras criminales estén operando en la región.

El empresario Guillermo Henríquez manifestó que se hace necesario fortalecer la seguridad mediante sistemas de videovigilancia en las principales áreas urbanas, especialmente en puntos de alta circulación y zonas comerciales del distrito de Chitré.

A juicio de Henríquez, contar con más cámaras de vigilancia podría facilitar el trabajo investigativo de las autoridades y permitir respuestas más rápidas ante hechos delictivos.

Pero la preocupación ciudadana no solo gira en torno a los homicidios. En las últimas semanas también se han reportado robos a mano armada y otros delitos que han incrementado la sensación de inseguridad entre los residentes de Chitré y distritos cercanos.

Por ello, algunas voces empiezan a plantear medidas más estrictas, como la implementación de toques de queda en determinadas áreas o mayores controles policiales durante horas de la noche y la madrugada, especialmente en zonas donde se concentran actividades comerciales y de entretenimiento.

Residentes consultados señalaron que Chitré por años fue considerada una ciudad tranquila, donde las familias podían movilizarse con total confianza, pero aseguran que la realidad actual obliga a tomar mayores precauciones.

Mientras tanto, las autoridades mantienen investigaciones abiertas sobre los recientes homicidios y reiteran que se realizan operativos y acciones de patrullaje para intentar reforzar la seguridad en la provincia.