El cuerpo sin vida de un adulto mayor, reportado como desaparecido por sus familiares el pasado viernes 22, fue hallado en un potrero ubicado en el poblado de Los Machos, distrito de Olá, en la provincia de Coclé.

La vivienda de la víctima se encuentra a corta distancia del terreno donde fue encontrado el cuerpo.

Las primeras investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) sobre la muerte del adulto mayor apuntan hacia un sobrino del occiso, quien presenta episodios de trastornos de salud mental y aún no ha sido localizado.

Por parte de la Policía Nacional (PN), se mantienen operativos de búsqueda en el sector de Los Machos, distrito de Olá, para dar con el paradero de esta persona.

Las investigaciones sobre este caso continúan con el fin de esclarecer el hecho que ha consternado a la población de esta zona de la provincia de Coclé.

Corresponderá al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) establecer la causa exacta de la muerte.