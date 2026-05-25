Capac destaca el peso de la inversión pública y privada en la construcción

Existe una tendencia generalizada a medir el comportamiento de la industria de la construcción únicamente a partir de lo que ocurre en el mercado inmobiliario, particularmente en el desarrollo de proyectos habitacionales. Sin embargo, para tener una lectura más objetiva y completa de esta actividad, es necesario analizarla desde un concepto integral que considere también el impacto de la inversión pública, los proyectos comerciales e industriales, así como las obras de carácter institucional, asegura la Cámara Panameña de la Construcción en una nota firmada por su presidenta, Irene Orillac de Simone.

Si bien el desarrollo inmobiliario es fundamental para atender las necesidades de vivienda de miles de panameños y representa una fuente importante de empleo, la construcción va mucho más allá de la vivienda. Las inversiones en infraestructura del Estado, centros comerciales y establecimientos industriales generan un aporte significativo al desempeño global de la industria.

El motor de la inversión pública y su impacto en la cadena de valor

En términos absolutos, al observar la actividad constructora en sus distintos componentes, la inversión pública representa actualmente más del 50 % de la dinámica del sector, superando en alguna medida la actividad derivada de la iniciativa privada.

Estos segmentos tienen una alta incidencia y dinamizan sectores clave a través de: el uso intensivo de equipos y maquinarias.

La demanda de insumos especializados y mano de obra calificada (ingenieros, arquitectos y técnicos especializados).

El impulso a industrias conexas como la producción de cemento, la explotación de minas y canteras, el transporte, la manufactura de materiales y otros servicios asociados.

Alianza y optimismo moderado para un crecimiento sostenible

De allí radica la importancia de estimular una mayor participación del sector privado mediante nuevas inversiones en proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales. Este equilibrio permitirá alcanzar un crecimiento más sostenible de la industria, generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar la creación de empleos directos e indirectos en todo el país.

Como representantes de la industria, miramos con optimismo moderado el futuro del sector construcción, impulsado por un número importante de proyectos de inversión pública y por distintas iniciativas privadas que comienzan a desarrollarse en la medida en que mejora el comportamiento integral de la economía.