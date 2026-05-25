Etesa confirma que condiciones climáticas estarían vinculadas a incidencias en el sistema eléctrico

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) informó que la tarde de este lunes se registró una incidencia en una de sus líneas de 115 kV, lo que ha provocado afectaciones en el suministro eléctrico en diversos sectores del país.

Tras detectarse el evento, personal técnico y especializado de la empresa se trasladó a las áreas afectadas para realizar las inspecciones correspondientes, verificar las causas exactas de la falla y ejecutar las maniobras necesarias para el restablecimiento del servicio.

Sin embargo, Etesa comunicó que las condiciones climatológicas adversas registradas en distintos puntos de la zona afectada han retrasado los trabajos de recuperación del sistema.

Recordó que las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas representan un riesgo de seguridad para las cuadrillas que permanecen laborando en campo.

Áreas afectadas por la incidencia

El evento eléctrico ha impactado el servicio en sectores clave, entre los que se encuentran: Provincia de Colón, Chilibre,

Calzada Larga, Planta Potabilizadora de Chilibre, Centro Bancario, La Locería, El Marañón, Avenida Justo Arosemena y San Francisco

La empresa reiteró que mantiene todos sus recursos humanos y técnicos desplegados en el terreno para normalizar el servicio en el menor tiempo posible, al tiempo que agradeció la comprensión de la población ante esta situación ocasionada por factores asociados al mal tiempo.