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Panamá

Minsa suspende licencia de Cosmetics Plus por medidas de seguridad sanitaria

Publicado 2026/05/25 15:15:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Cierre temporal y suspensión de la licencia de operación Cosmetic Plus S.A.

Minsa ordena cierre temporal de Cosmetic Plus en Tocumen.

Minsa ordena cierre temporal de Cosmetic Plus en Tocumen.

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La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación del establecimiento Cosmetic Plus, S.A., ubicado en el corregimiento de Tocumen, Panamá.

Esta medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que ejecuta la institución para salvaguardar la salud pública.

En consecuencia, el Minsa recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir o utilizar los productos fabricados, distribuidos o comercializados por esta empresa mientras las sanciones administrativas permanezcan vigentes.

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