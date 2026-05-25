Panamá
Minsa suspende licencia de Cosmetics Plus por medidas de seguridad sanitaria
Publicado 2026/05/25 15:15:00
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Cierre temporal y suspensión de la licencia de operación Cosmetic Plus S.A.
Noticias Relacionadas
La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación del establecimiento Cosmetic Plus, S.A., ubicado en el corregimiento de Tocumen, Panamá.
Esta medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que ejecuta la institución para salvaguardar la salud pública.
En consecuencia, el Minsa recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir o utilizar los productos fabricados, distribuidos o comercializados por esta empresa mientras las sanciones administrativas permanezcan vigentes.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.