Minsa suspende licencia de Cosmetics Plus por medidas de seguridad sanitaria

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación del establecimiento Cosmetic Plus, S.A., ubicado en el corregimiento de Tocumen, Panamá.

Esta medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que ejecuta la institución para salvaguardar la salud pública.

En consecuencia, el Minsa recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir o utilizar los productos fabricados, distribuidos o comercializados por esta empresa mientras las sanciones administrativas permanezcan vigentes.