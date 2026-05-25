MOP reporta avance del 97 % en puente sobre el río Chucunaque

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el puente sobre el río Chucunaque, parte del proyecto carretero Yaviza–Pinogana, se encuentra en su fase final con un avance físico del 97 %. Esta obra es considerada clave para mejorar la movilidad en la región.

Asimismo, el proyecto incluye la construcción del puente sobre el río Tuira, que registra un progreso del 70 %. Ambas estructuras, de 185 metros de longitud cada una, forman parte del plan de “Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Carretera Panamericana desde Yaviza hasta Pinogana”, el cual mantiene un avance general del 77 %.

En cuanto a la inversión, la obra es ejecutada por el Consorcio Yaviza bajo la supervisión del MOP, con un presupuesto total de B/. 45.3 millones. Los trabajos han contemplado la colocación de material selecto y de la capa base con concreto asfáltico, así como la construcción de canales de hormigón y alcantarillas de cajón, entre otras labores técnicas.

Por otro lado, el impacto de esta infraestructura será directo en unas 30 mil personas de comunidades como El Real de Santa María, Pinogana y Yaviza, además de usuarios provenientes de otras regiones del país que dependen de esta vía para sus actividades cotidianas.

De igual forma, el proyecto busca impulsar sectores estratégicos de la economía local como la agropecuaria, el comercio y el turismo, fortaleciendo la conectividad y generando nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia de Darién.

La culminación total del proyecto está prevista para marzo de 2027, fecha en la que se espera consolidar un corredor vial que mejore significativamente el transporte, la integración y el progreso de las comunidades darienitas.