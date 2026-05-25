Panamá
Condenan a Roberto "Campa" Butcher por peculado en la Junta Comunal de Mateo Iturralde
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La Fiscalía Anticorrupción logró la condena del exrepresentante de Mateo Iturralde por el manejo irregular de fondos públicos entre 2009 y 2014.
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El exrepresentante de Mateo Iturralde, en San Miguelito, Roberto "Campa" Butcher, fue hallado culpable por el delito de peculado doloso agravado, tras un juicio llevado por la Fiscalía Anticorrupción.
Según las investigaciones, durante su gestión en la junta comunal se emitieron cheques sin sustento legal, causando una lesión patrimonial al Estado por $102,678.50.
La Fiscalía presentó pruebas testimoniales y periciales que vincularon al exfuncionario con el manejo irregular de fondos públicos entre 2009 y 2014.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 5 de junio.
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