'Coco' Carrasquilla llegará bien para el Mundial 2026

Las posibilidades de que Adalberto "Coco" Carrasquilla juegue en el Mundial 2026 son reales, pero el jugador de Pumas tendrá que cumplir un "plan de rehabilitación" al pie de la letra.

Carrasquilla sufrió un duro golpe en la mitad de la cancha y, lesionado, abandonó el partido al minuto 58. El choque de Carrasquilla fue contra el jugador Amaury García, de Cruz Azul, que se coronó en la final de la liga mexicana.

"Adalberto Carrasquilla estará listo para el inicio del Mundial 2026 con la selección de Panamá", reveló el portal de deportes de ESPN.

Thomas Christiansen revelará la lista definitiva de Panamá que participará en el Mundial 2026 y Carrasquilla se incorporará al equipo, pero con un plan de rehabilitación establecido.

El panameño "Coco" Carrasquilla "asistió la mañana de este lunes a las instalaciones de la Cantera de los Pumas para la última charla con el grupo, el cual tendrá vacaciones hasta el 22 de junio, día en que reportará para preparar el Apertura 2026", agregó la nota de ESPN.

Panamá se prepara para realizar tres partidos amistosos como parte de su preparación para el Mundial 2026. El primero ante Brasil el 31 de mayo, luego el 3 de junio contra República Dominicana y el último ante Bosnia y Herzegovina el 6 de junio.

Lo más probable es que Christiansen conserve al "Coco" Carrasquilla en estos partidos amistosos.

"Coco" Carrasquilla se mantiene positivo y optimista en su recuperación.