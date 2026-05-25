Gonzalo Soto quiere recuperar el ADN del Tauro FC

El colombiano Gonzalo Soto vuelve al club "Albinegro" con una finalidad: "Recuperar el ADN del Tauro". Es decir, cumplir el objetivo de llegar a la final y de paso obtener la estrella número 18 en la categoría de lujo del fútbol panameño.

Soto, quien fue bicampeón con Tauro en las temporadas de Apertura y Clausura 2003, quiere volver a poner en la cúspide a los "Toros", luego de que el llamado "más laureado" tuviera un 2025 para el olvido y un Clausura 2026, sin pena ni gloria.

Tauro ganó su último título en el Apertura 2024 de la LPF, con Felipe Baloy como técnico.

El equipo "Albinegro" tuvo este lunes (ayer) su primer entrenamiento bajo las órdenes de Soto. El DT afirmó encontrarse con un plantel "muy joven", pero con talento, que tiene "que creérselas".

Aunque no ocultó que hay líneas que reforzar con miras al nuevo torneo, el técnico fue enfático al señalar que dará la oportunidad a los jóvenes para ganarse el puesto sin importar su edad, mencionando como ejemplo a jugadores de 19 o 20 años, entre otros.

Sin embargo, Soto también lanzó una advertencia y reiteró: "Es un equipo joven que tiene que creer más, despertar más y saber dónde está", al recordar que Tauro es una institución grande y siempre debe estar en las finales.

Para esta nueva era, Gonzalo Soto tendrá como asistente al exseleccionado Rolando "Talentoso" Escobar, quien agregó que buscará transmitir sus conocimientos y colaborar tanto con los nuevos jugadores como con el resto del equipo.