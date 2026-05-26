’Eso va’

Ver para creer. Tenemos años escuchando que va a hacer el concierto y nada de nada. El “Sech” nos tiene de payasos, así que yo les recomiendo no ilusionarse con lo que recién dijo: que se va a presentar en el Rommel Fernández en 2027. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Está como político en campaña, solo son promesas...



Vamos al cine

No solo yo lo noté... La calidad de producción de las películas de Elmis Castillo ha mejorado mucho. Eso hay que reconocerlo porque no cualquiera se atreve a hacer lo que él está haciendo de forma independiente. A muchos se les erizó la piel con solo ver el avance, no solo por la historia, que guarda relación con el pase de Panamá al Mundial 2026, sino por la magia del cine.

Bueno

No vamos a negar que el “mijito” le mete empeño a sus proyectos, pero me molesta que cuando habla de ello tiene que andar tirando piedras o quejándose de todo. Bueno, viene con otra cosa, es “top secret”, aunque ya está haciendo el trabajo para crear expectativa. Y claro, tampoco ha sido la excepción, también hizo alarde de su esfuerzo y demás.

