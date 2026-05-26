El sistema universal de asignación de gatos triunfó. Victoria Vila, creadora de contenido de belleza, creció en una familia amante de los perros, pero se hizo cat lover luego de que una gata embarazada llegara a la puerta de su casa cuando se mudó a Panamá.

Vila describió el momento como una "bendición". Actualmente, su familia tiene siete gatos y ella dos, Miss y Dulce de Leche, ambas con una historia "hermosa" de rescate y adopción.

Desde hace varios años, la creadora de contenido (@vickivila) ha impulsado en su comunidad de seguidores, que principalmente es de belleza, el amor por los animales y les cuenta sobre sus acciones en pro de su bienestar como voluntariados, rescates y donaciones.

Ahora, que se convirtió en la Karen Embajadora del Michi Fest Panamá 2026, una oportunidad que le llegó en el momento perfecto porque siempre supo que "estaba destinada por Dios a usar sus plataformas para ayudar a los gatos", podrá promover los actos de amor y servicio por su bienestar a toda la comunidad.

El Michi Fest Panamá es un movimiento que transforma el amor en acción, por lo tanto, Vila considera que dando el ejemplo, como lo ha venido haciendo, puede ayudar a difundir el mensaje del evento, que este año tendrá lugar el 30 de agosto, en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel Panamá.

"(...) Sin duda, la mayor problemática es la ignorancia que existe hacia la forma en la que podemos ser agentes de cambio... Pensamos que ayudar a los animales es rescatar a todos los gatos que vemos en la calle, pero a veces empieza con un pequeño gesto, como darles comida, donar, esterilizar o difundir casos", comentó a Panamá América.

Como embajadora, desea dejar como legado que el acto de amor más puro siempre será el servicio, que no es más que el amor transformado en acciones. "(...) Sacrificar de nuestro tiempo y recursos para ayudar a los demás siempre tendrá grandiosas recompensas para nuestra vida, nuestro corazón y, sobre todo, para nuestra sociedad y los animales que la rodean", finalizó.

Vila se une a personalidades como Blanca Herrera y Marelissa Him, que también ha sido embajadora de la primera y única convención para los amantes de los gatos.