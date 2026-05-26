CSS refuerza la nutrición hospitalaria con menús adaptados al diagnóstico de cada paciente

En la Caja de Seguro Social (CSS), la preparación de alimentos hospitalarios se realiza bajo estrictos controles de calidad y normas nutricionales, con el propósito de garantizar una dieta adecuada y segura para cada paciente, así lo aseguró la entidad.

Por otra parte, la CSS precisó que las porciones que reciben los hospitalizados varían según su edad y condición clínica, factores esenciales para definir los nutrientes que deben formar parte de su alimentación diaria.

Asimismo, Griselda Rengifo Castro, subjefa nacional de Nutrición de la CSS, explicó que la dieta intrahospitalaria no puede compararse con la alimentación habitual que los pacientes llevaban antes de su ingreso, ya que muchas veces las personas consumen lo que consideran apropiado sin seguir una indicación médica.

Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, estos no deben consumir frituras, azúcar ni exceso de sal. En cambio, requieren porciones controladas y un aporte calórico ajustado a su condición clínica.

De igual manera, dentro del menú hospitalario se incluyen proteínas, fundamentales para evitar la pérdida de masa muscular, junto con carbohidratos, vegetales y frutas que aportan vitaminas, minerales y fibra.

Además, la alimentación está estrechamente vinculada con el tratamiento farmacológico, lo que convierte al nutricionista en un actor clave para complementar las indicaciones médicas.

Actualmente, la CSS cuenta con más de 165 nutricionistas distribuidos en 16 hospitales a nivel nacional, quienes supervisan la preparación de tres comidas diarias para los pacientes. Esto representa un promedio de 11,000 raciones servidas cada día en todo el país.