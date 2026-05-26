Golpes de calor elevan consumo eléctrico y ponen en tensión la red nacional

La creciente ola de calor que atraviesa Panamá ha provocado un aumento sostenido en la demanda eléctrica nacional, alcanzando cifras cercanas a los 2,000 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional. Este comportamiento refleja cómo las altas temperaturas han modificado los hábitos de consumo en hogares y comercios, generando mayor presión sobre el sistema energético.

Durante el noticiero matutino de TVN, Carlos Iglesias, de la Dirección de Electricidad de la Secretaría de Energía, explicó que el uso intensivo de aires acondicionados es el principal factor detrás de este incremento. Según el especialista, la sensación térmica en los hogares obliga a las familias a recurrir con mayor frecuencia a estos equipos, lo que dispara el consumo eléctrico.

Cabe destacar que Iglesias recordó que el año pasado, bajo la influencia del fenómeno de El Niño, la demanda también superó los 2,000 MW. En lo que va de este año, de enero a abril, las cifras se han mantenido en ascenso, situándose alrededor de los 1,980 megavatios, lo que evidencia una tendencia preocupante para el sistema nacional.

De hecho, el experto subrayó que el sector residencial concentra el 92 % de los clientes que consumen electricidad en el país. Dentro de este grupo, los aires acondicionados representan el mayor gasto energético, seguidos por los refrigeradores y otros electrodomésticos, lo que confirma que el consumo doméstico es el motor principal de la demanda.

Además, advirtió que muchas personas programan sus equipos entre 16 y 18 grados Celsius para enfriar más rápido, sin considerar que esta práctica incrementa el consumo hasta en un 10 % por cada grado adicional de diferencia. Por ello, recomendó mantenerlos entre 23.5 y 24 grados, rango que considera adecuado para el clima panameño y más eficiente en términos energéticos.

Por último, Iglesias recordó que desde 2017 la Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Comercio e Industrias han promovido normas técnicas para incentivar la compra de electrodomésticos eficientes. En medio de los recientes apagones registrados en distintos sectores del país, insistió en la importancia de adoptar hábitos responsables de consumo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.