Christiansen: llegó la hora de ser injusto

El técnico del seleccionado panameño, Thomas Christiansen tendrá que dejar el sentimentalismo a un costado, mirar el rendimiento y las posibilidades de los jugadores y, como él mismo reconoció: "Ser injusto".

A esto se le suma la gran incertidumbre que generó la reciente lesión del mediocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla, considerado una de las figuras principales del seleccionado panameño y del esquema de juego que implementa Christiansen.

Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, en el Mundial 2026 que tiene como sedes a Canadá, México y Estados Unidos.

Croacia entregó su lista con anticipación. El equipo está liderado_ pese a su lesión en el rostro_ por el veterano Luka Modric y con figuras como el delantero Ivan Perišić, entre otros. Los dirigidos por Zlatko Dalić parten, junto a Inglaterra, como los favoritos del grupo.

Los ingleses, con una Copa del Mundo de la FIFA ganada en 1966, siempre han soñado con la segunda estrella en el país del "escudo de los tres leones".

Liderados por Harry Kane y Jude Bellingham, y bajo la dirección del alemán Thomas Tuchel, esperan conseguir su segundo campeonato mundial y presentan varias sorpresas de jóvenes entre sus convocados.

Mientras tanto, Ghana llega con el tiempo muy limitado en el banquillo y espera que Carlos Queiroz pueda tener la varita mágica para cambiar el rumbo.

El onceno de la "Estrella Negra" arrastra cinco derrotas al hilo. Sin embargo, hay que mirar los rivales contra quienes perdió: Japón (2-0), Corea del Sur (1-0), Austria (5-1), Alemania (2-1) y México (2-0). Todos estos resultados se dieron en partidos amistosos, lo que indica que el equipo africano se ha estado preparando contra rivales de gran nivel.

Por su parte, Panamá, al mando de Thomas Christiansen, entrega su lista oficial este martes en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, con la expectativa de saber quiénes integrarán el grupo de 26 jugadores que estarán en el Mundial 2026, además de los tres reservas.