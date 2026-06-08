Evaluarán nuevo relleno en la Bahía de Panamá para construir un parque

La marina del Club de Yates y Pesca, ubicada en la Cinta Costera, podría convertirse en un parque o espacio para otro uso público.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará una consultoría por 247 mil dólares para analizar la factibilidad del proyecto, para lo cual contratará a la empresa Ingeniería Continental, S.A.

La propuesta se ejecutaría con la finalidad de ampliar los espacios de esparcimiento urbano en la Ciudad de Panamá.

La consultoría contempla la evaluación de la condición actual de los rompeolas de la marina.

Además, se realizará un levantamiento topográfico y otro batimétrico, así como de estabilidad hidráulica, estabilidad global, estabilidad geotécnica y evaluación de impactos a la hidrodinámica costera.

Incluye la caracterización del ambiente marino, como olas, corrientes, vientos y dinámica de sedimentos.

Otros aspectos a evaluar será el impacto a la movilidad local, la afectación vehicular y peatonal; y la valoración económica del proyecto.'



Todavía falta la autorización para que el Ministerio de Obras Públicas pueda proceder con la contratación.

El paisaje de la Ciudad de Panamá ha estado en constante evolución. La Cinta Costera es ejemplo de esta realidad y su fundación data de finales de la primera década del siglo.

Lugares de los corregimientos de El Chorrillo, Calidonia, Bella Vista y San Francisco se ubican sobre rellenos.

La característica de la Bahía de Panamá es que es una entrada con un lecho marino bajo, de poca profundidad. Existen dos tramos marinos que la cruzan en la actualidad.

Si el parque llega a convertirse en proyecto, tendría que realizarse un nuevo relleno en la Bahía de Panamá, situación que no es nueva desde hace décadas.

La Cinta Costera representó un relleno de gran escala, cuya primera fase se dio entre Paitilla y el Mercado de Mariscos.

Posteriormente, con la segunda etapa se rellenó el Terraplén y se construyó un espacio denominado Mirador del Pacífico, ubicado al lado del Muelle Fiscal.

Finalmente, en una tercera etapa se rellenó la bahía por la Avenida de los Poetas, en El Chorrillo, que incluyó la creación de espacios públicos, canchas deportivas, restaurantes y la construcción del estadio Maracaná, que antes era una cancha de fútbol.

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Además, se construyó el tramo marino que unió a la primera etapa de la Cinta Costera con esta última fase.

Precisamente, la Cinta Costera I ocupó parte de los terrenos del Club de Yates y Pesca.

De acuerdo con publicaciones anteriores, inicialmente se contemplaba construir en ese lugar un muelle de cruceros, aunque, posteriormente se construiría en isla Perico.

Antecedente

El Club de Yates y Pesca se fundó en 1955. Fueron 8 mil metros que fueron titulados en la Avenida Balboa para fomentar actividades acuáticas y de pesca, de acuerdo con familiares de los fundadores, citados en archivos.

Famosas fueron las carreras de lanchas que impulsó el club en la Bahía de Panamá y que eran presenciadas por miles de citadinos que se ubicaban en el malecón.

El lugar también fue escenarios de conciertos de varios artistas internacionales de música tropical, eventos que también fueron bien concurridos.

La consultoría deberá estar en un periodo de 150 días, después de autorizada la orden de proceder. La parte más onerosa será la evaluación de afectaciones a la hidrodinámica costera que costará $110 mil.