Expresiones artísticas utilizadas para acciones en ciudades calurosas

Panamá, como toda urbe moderna está expuesta a elevadas temperaturas que hacen sofocante la vida de sus habitantes, principalmente en momentos como este en que se siente una alta sensación térmica.

Dentro de este contexto, son diversas las investigaciones que se aportan a hacer algo y una última, en especial, llama la atención porque se pretende usar las artes para llevar el mensaje de lo que se necesita cambiar.

Víctor Villarreal, coordinado de Proyectos de Investigación de la Universidad del Istmo, desarrolló un estudio de cómo desde las expresiones artísticas se puede crear conciencia y hasta realizar medidas de mitigación.

Villarreal hizo mención a que el incremento de temperaturas en zonas urbanas como la nuestra se debe a factores como la deforestacion, el tipo de material para las construcciones como el hormigón, asfalto, concreto que retienen calor y se queda incluso hasta la noche, echando vapor.

"Esto hace que se cree un fenómeno que se llama domo de calor; que da esa sensación asfixiante de calor", expresó.

Las edificaciones muy altas que caracterizan a nuestra ciudad tienen la característica de que cortan las corrientes de aire y crean cañones urbanos, que son esos espacios entre los rascacielos donde tampoco pasa el aire, lo que provoca todo tipo de afectación al ser humano.

Y el agotamiento por calor, cuando es mucho, hace que se genere lo que se llama estrés térmico, mediante el cual cambia nuestro estado de ánimo.'



Mientras en Europa se registran altas temperaturas, calificadas de históricas, en nuestro país lo que afecta es la alta humedad que incide en una elevada sensación térmica.

Por otra parte, las fuertes lluvias de los últimos días ha perjudicado a la vertiente Caribe del istmo.

Los rascacielos que se construyen en zonas urbanas que provoca que no llegue el aire.

La acción más visible de autoridades locales es la reforestación de la ciudad, a la que se podría sumar la habilitación de espacios verdes en residencias y apartamentos.

Aporte

Villarreal además de ser doctor en Educación es licenciado en Música y los aportes los desde sus raíces académicas.

"Las artes son el vehículo mas eficaz para comunicar el fenómeno y crear conciencia de que se está dando en Panamá", manifestó.

También, mediante estas se pueden conseguir medidas de mitigación, como utilizar techos y balcones verdes y cambiar los materiales de construcción, desde la arquitectura.

Además, se puede arborizar la ciudad, como ejecuta el municipio, en la actualidad.

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A través de las artes los estudiantes pueden aprender como se puede presentar un edificio mas saludable y como pueden ser pintados para generar una sensación de frescura y no de más calor.

Otras artes que pueden servir de vehículos son el teatro, que es una de las expresiones artísticas más efectivas por la repetición constante de aprenderse el guión.

De igual forma, la danza, que tiene técnicas mediante las cuales, a través de la expresión corporal se intenta expresar lo que siente un ser humano sofocado por el calor.

Y no se puede dejar de lado la música, como ya se ha hecho con concursos de décimas ambientales.

Villarreal informó que están por sacar una guía didáctica y después validarla, para entregarla a estudiantes, como parte de un plan piloto que ponga en práctica los resultados de su investigación.