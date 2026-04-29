'Factores externos han afectado las relaciones'

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, indicó que las relaciones entre ambos países pudieran ser buenas, pero hay factores externos que las han afectado.

La diplomática considera que China, como potencia portuaria, le da mucha importancia a la seguridad del transporte marítimo, por lo cual realiza inspecciones a todos los buques que llegan a puertos chinos, lo que es normal y legal.

Catalogó las declaraciones de funcionarios estadounidenses como calumnias y mentiras contra China, al afirmar que quiere intervenir en los asuntos internos de Panamá y politizar el comercio marítimo.

Agregó que es lo contrario y que es Estados Unidos el que ha dominado el Canal de Panamá e, incluso, invadió el país, "pisoteando su soberanía".

La embajadora Xueyuan concluyó en que los problemas que puedan existir entre China y Panamá se pueden solucionar de manera adecuada entre ambas naciones, sin necesidad de que intervengan otras partes.