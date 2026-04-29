Afro Panamá Food se celebrará el 16 y 17 de mayo en Mi Pueblito Afroantillano

El Afro Panamá Food se realizará el16 y 17 de mayo, en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., en Mi Pueblito Afroantillano. Este evento se consolida como el más importante del Mes de la Etnia Negra en Panamá, ofreciendo una experiencia gastronómica y cultural de primer nivel.

Durante dos días, el público podrá disfrutar de gastronomía, arte y música afro en un ambiente familiar. Más de 80 emprendedores de todo el país presentarán sabores representativos de Colón, Bocas del Toro y Río Abajo, según expresó Franklyn Robinson, organizador del Afro Panamá Food.

Verónica Arosemena, directora de cultura y educación ciudadana de la Alcaldía de Panamá, resaltó el valor del evento para la ciudad. “Afro Panamá Food es un espacio que celebra nuestra diversidad y pone en valor el talento afrodescendiente, conectando cultura, gastronomía y emprendimiento”, afirmó.

La funcionaria añadió que la Alcaldía de Panamá impulsa iniciativas que fortalecen la identidad cultural y generan oportunidades para la comunidad, posicionando al evento como un referente de inclusión y desarrollo local.

La programación artística será variada e incluirá las presentaciones de los Combos Nacionales Arcadio Molinar, Ismael Cárdenas y Toby Mootoo junto a la Orquesta Municipal de Panamá. También habrá pasarelas con Jean Decort y Alex Adames, y el show Night ta' Fun con Renato y Rene el Renegado.

Además, el público podrá disfrutar de comparsas como Los Campesinos de Colón y Los Monarca de Chorrera, DJs como Anubikis, Bugamán, Yair Alexander y Mad Family, talleres de turbantes y trenzas con Ligia Grenald, talleres de tambores con Eric Blanquicet, y la participación de los Diablos y Congos Kamikaze, Innova Crew y diversos conjuntos folclóricos.

La ministra de Turismo, Gloria de León, destacó el potencial del evento como atractivo cultural y turístico. “El Afro Panamá Food celebra nuestra identidad, diversidad y cultura viva, resaltando la riqueza de nuestra gastronomía como un pilar del turismo. Cada sabor cuenta una historia y proyecta a Panamá como un destino auténtico”, señaló.

El evento contará con transporte gratuito de Bus Men desde la Terminal de Albrook, muelle 7, saliendo cada hora a partir de las 10:00 a.m. Se recomienda también el uso de Uber o Indrive.

El espacio es familiar, incluye Inflapark para niños y es Pet Friendly. Para más información, se puede seguir @afropanamafood en todas las plataformas digitales.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, subrayó la relevancia de estas iniciativas para la identidad nacional y la economía creativa como herramienta de desarrollo social.