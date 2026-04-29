Tras una búsqueda de cinco horas, equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Cruz Roja (CR) lograron ubicar el cuerpo sin vida de Isidro González, de 89 años, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

El cuerpo del anciano fue hallado entre arbustos y muy cerca de un enjambre de abejas africanizadas, según confirmó Bolívar Nieto, jefe regional del Sinaproc en la provincia de Panamá Oeste.

El rostro del hombre estaba cubierto por picaduras de abejas, confirmó Nieto.

Personal del Cuerpo de Bomberos, regional de La Chorrera, utilizando equipo de protección, movilizó el cuerpo del anciano hasta un punto donde personal del Ministerio Público pudo realizar sus labores.

Familiares del anciano, que residia en el sector de la Revolución Final, en el corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, indicaron que este había salido a buscar varas.

El Cuerpo de Bomberos indicó que, debido a las altas temperaturas que se están registrando, las abejas africanizadas se encuentran más agresivas, por lo que recomendaron a la población mantenerse alerta.