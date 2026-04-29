Panamá ha tenido acercamientos con British Airways con el fin de establecer frecuencias en el país

El canciller Javier Martínez-Acha recalcó este miércoles que hay conversaciones con la aerolínea British Airways para que incorpore a Panamá a sus destinos.

Este acercamiento se dio en el último viaje a Londres que realizó el canciller, donde se reunió con importantes ejecutivos.

"Me reuní con dos ejecutivos de British Airways. Cada vez están más convencidos de que Panamá puede ser el país que reciba un vuelo, que no se enfoque solo en turismo sino en la distribución por el hub", dijo a Panamá en Directo.

De acuerdo con Martínez-Acha trabajan en encontrar una fecha para que visiten Panamá y se pueda concretar la conexión.

"Lo bueno es que hay un encaje perfecto entre Copa y gobierno nacional para tratar de convencerlos de tener una frecuencia en Panamá", expuso.

Con respecto a los viajes realizados, Martínez-Acha precisó que la diplomacia no solo es mantener relaciones cordiales con los países aliados sino también establecer una estrategia para el desarrollo nacional.

Asimismo puntualizó la importancia de promover al país a nivel internacional.