Coclé: Suspenden clases en IPT Omar Torrijos tras exposición a agroquímico

La suspensión de clases en el IPT Omar Torrijos Herrera, en El Copé de Olá, Coclé, se dio de forma preventiva este jueves luego del incidente por la presunta exposición a un agroquímico dentro del plantel.

Todo ocurrió cuando un grupo de estudiantes realizaba labores de limpieza en un depósito del colegio.

En medio del trabajo comenzaron a sentirse mal, con síntomas fuertes como desmayos y vómitos, lo que obligó a reaccionar rápido dentro del centro educativo.

Los reportes oficiales indican que 25 estudiantes fueron atendidos en el sistema público de salud.

Aunque la situación generó alarma, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que todos están fuera de peligro, pero siguen bajo observación médica.

Del total, 15 alumnos fueron trasladados al Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé, y otros 10 fueron llevados al Hospital Rafael Estévez en Aguadulce.

Las autoridades apuntan a que la causa estaría ligada a la inhalación del químico durante las labores en el depósito.

El Minsa explicó que los jóvenes permanecerán en vigilancia entre 48 y 72 horas, por precaución ante posibles complicaciones respiratorias que pueden aparecer después de este tipo de exposición.

Mientras tanto, docentes y personal del plantel actuaron de forma rápida, ayudando al traslado de los afectados a los centros médicos, en una situación que generó tensión dentro de la comunidad escolar.