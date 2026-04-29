Amaya contribuye al triunfo de Chicago; 'Chema' Caballero se fue de 3-1 con los Yanquis

El receptor panameño Miguel Amaya, contribuyó al triunfo de los Cacharros de Chicago sobre los Padres de San Diego por 5-4, en las Grandes Ligas.

El panameño Amaya, que salió en la alineación titular de la novena de Chicago y se fue en el partido del de 3-1, con una base por bola, un imparable, una impulsada y una carrera anotada.

En lo que va de la temporada, Amaya, pega para un promedio ofensivo de .240 con un OPS de .736.

Esto es producto de 50 visitas al cajón de los bateadores, donde ha conectado 10 imparables, 2 cuadrangulares e impulsado 6 carreras, ha recibido 7 bases por bolas y se ha ponchado en 13 ocasiones, según los números de la MLB.

En otro partido donde actuaron los panameños, los Yanquis de Nueva York, donde juega José “Chema” Caballero cayó por blanqueada de 3-0 ante los Rangers de Texas.

Caballero se fue de 3-1, para dejar su promedio de .267 con un OPS de .713.