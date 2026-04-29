Trámites de pasaporte continúan suspendidos por fallas en el sistema

La Autoridad de Pasaportes de Panamá extendió la suspensión de la atención al público en todas las oficinas a nivel nacional hasta nuevo aviso.

La medida obedece a que el fallo eléctrico que se registró el pasado sábado impactó directamente los equipos y servidores de procesamiento de datos.

“Desde el inicio de la incidencia, nuestro equipo técnico y el de la empresa proveedora (incluyendo tres expertos internacionales que han viajado de Chile y Colombia) han trabajado ininterrumpidamente en la recuperación de los sistemas. Actualmente, nos encontramos en la etapa final del restablecimiento”, detalla la entidad en un comunicado.

No obstante, debido a la complejidad de los protocolos de seguridad y validación de datos, la Autoridad de Pasaportes indicó que este proceso está tomando más tiempo del estimado inicialmente para garantizar la integridad de cada documento emitido.

La entidad resalta que durante este proceso han sufrido nuevamente fluctuaciones de energía eléctrica (martes 28 y miércoles 29 de abril), lo que retrasa la continuidad del mismo.

Recordaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales donde estarán comunicando oportunamente la reanudación de los servicios. “Agradecemos su comprensión ante esta situación ajena a nuestra voluntad”.