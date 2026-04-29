Chiriquí blanquea a Bocas del Toro, extiende la serie final del béisbol mayor

Guiados por el gran trabajo del abridor Darío Agrazal, Chiriquí se impuso a Bocas del Toro por blanqueda de 7-0, para extender la serie final del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Con la victoria chiricana, la serie se encuentra (3-2), a favor del equipo "Tortuguero" y se extiende a un sexto juego.

Los chiricanos fabricaron un ramo de cuatro carreras en el séptimo episodio, gracias a toque de bola de Eric Barría, que impulsó a Iraj Serrano para poner el jueo 1-0.

Luego, es esa misma entrada, Jhony Santos conectó un doble, remolcando a Luis Jordan para el 2-0.

Seguidamente un elevado de sacrificio de Jeffer Patiño, acompañado de un error de los bocatoreños, llevó a la caja registradora a Erick Barría y Jhony Santos, para poner el marcador por 4-0.

En el octavo episodio, los chiricanos ampliaron la ventaja con tres rayitas más, en las piernas de Carlos Xavier Quiroz, Jonathan Saavedra e Iraj Serrano para poner el definitivo 7-0.

El partido lo ganó Darío Agrazal por el equipo chiricano al lanzar 8.2 de episodios, donde solo permitió 5 aislados imparables, recetó 7 ponches y concedió una base por bola.

Mientras que cargó con la derrota el abridor Pedro Torres, por la novena de Bocas del Toro, al trabajar 7 episodios completos, le anotaron 4 carreras, permitió 7 imparables, ponchó a 6 bateadores y otorgó 3 base por bola.

La serie final sigue este jueves en el estadio Rod Carew a partir de las 7:00 p.m. con el sexto juego.

Los bocatoreños buscaran liquidar la serie final, lo chiricanos a extenderla a un séptimo juego.