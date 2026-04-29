Christiansen sobre dirigir a la Roja y clasificar al Mundial: 'He crecido con Panamá'

Panamá jugará su segunda Copa del Mundo, en esta ocasión al mando de Thomas Christiansen, pero qué tanto se ha evolucionado. Qué piensa el técnico de la Roja de sus rivales en el Grupo L. Después de Rusia 2018, a qué vamos a la cita del 2026, qué rival le ilusiona vencer.

Cómo está la lista definitiva de los jugadores para el Mundial 2026. Esa y otras preguntas nos las responde el estratega al frente del elenco istmeño.

Es nuestro segundo Mundial. En Rusia 2018, como se dice futbolísticamente, se pagó piso, fuimos a aprender. ¿A qué vamos a la cita 2026?

A este Mundial vamos a competir. Yo soy ambicioso, siempre lo he sido, también he intentado inculcarlo a mis jugadores, de que tengan esa hambre y que disfruten del fútbol

Que sepan que la trayectoria de un jugador profesional es corta y tienen que aprovecharlo. Que no se arrepientan después de no haberlo aprovechado, mirarse en el retrovisor como diciendo, podía haber dado más de mí y no lo hice.

Por experiencia propia, por lo menos les estoy advirtiendo, tienen que aprovecharlo. Luego hay muchos años por delante, porque tienes una familia o quieres tener una familia, hijos, casa, coche y eso no se paga solo.

Carlos Queiroz, es el nuevo técnico de Ghana, su capacidad no se pone en duda. ¿Tendrá la "varita mágica" para recomponer un equipo a menos de dos meses para el Mundial?.

Pongámoslo en la misma situación mía. Si ahora la federación dice que me voy y trae otro entrenador nuevo, no le da tiempo a cambiar mucho.

Los jugadores prácticamente serán los mismos, los que vas a llamar.

Estamos analizando también a Queiroz, el sistema, tampoco va a haber muchos cambios a lo que hacía el anterior entrenador, así que no va a haber mucha modificación. El tema es más mental que otra cosa, que puede influir.

Croacia no es la misma de hace ocho años, pero sigue siendo Croacia.

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Es un equipo que siempre ha estado compitiendo en los torneos internacionales, en Europa, en los mundiales y tiene grandes jugadores, en grandes ligas, igual que Inglaterra.

Ahora, con el golpe de Luka Modric, que se fracturó la cara, vamos a ver en qué situación llega.

Ahora, Modric, por lo menos, en los últimos partidos de liga con AC Milan, no va a estar, pero dicen que con máscara puede estar en el mundial.

Si tuviera una victoria asegurada. ¿Con cuál de los tres rivales de Panamá en el Mundial, le gustaría que fuera?

Que fuera con Inglaterra. Porque es el mejor equipo.

Vienen partidos, amistosos, Brasil y República Dominicana y se habla de Bosnia, ¿Qué quiere sacar de estos partidos Tomás Christiansen?.

Los dos primeros sí, el tercero no, son rumores.

Bueno, los dos primeros sí que se pueden confirmar y que haya un tercero también.

En esos partidos, el de casa (ante República Dominicana) va a ser una despedida ante nuestra afición, que es muy bonito y emotivo.

Pero ante los dominicanos no va a ser un partido exigente, en el sentido de que vamos a ir a morir sobre el terreno del juego, sino también disfrutar ese día.

Vamos ante un buen contrincante que es la República Dominicana, que en la Copa de Oro mostró muy buenos partidos contra México, contra el equipo de Surinam. Y bueno, vamos a disfrutar este tiempo, luego los otros dos partidos pendientes, intentar aprovecharlos para ver cosas, que los jugadores cojan ese ritmo.

Christiansen llegó en agosto del 2020 al país, hace casi seis años. Se dice que Panamá ha evolucionado en su fútbol. ¿Pero, qué tanto ha evolucionado Thomas, cómo estratega, técnico y cómo persona con Panamá?

Bueno, yo también he crecido. Cualquier sitio que vas, aprendes, mejoras y sobre todo aprendes de las cosas que han salido mal.

Ese es tu mayor aprendizaje, pero ha habido un cambio de cultura futbolística, con una selección y eso ha sido muy positivo para mis conocimientos, para la gestión, y también ser parte de una selección, no es lo mismo que ser director técnico de un club.

Se tiene que manejar de otra manera, son otros tiempos. Y justamente el tema de los tiempos.

Cuando tienes una fecha FIFA, tienes a los jugadores quizás una semana, 9 o 10 días máximo.

Ahí tienes que aprovechar esos pocos días que tienes, para los dos o tres partidos que puede haber en esa ventana. Para brindar toda la información a los jugadores que no has podido dar, al no trabajar con ellos el día a día.

El futbolista panameño en la selección antes se perdía mucho en lo táctico, la concentración. Ahora los tiempos han cambiado, se ha mejorado.

¿Qué tan concentrado se puede estar los 90 minutos en un Mundial, cómo se puede manejar eso?.

Eso es un buen aprendizaje que hemos tenido.

Se puede haber evolucionado prácticamente en el entendimiento de lo que pido sobre el terreno de juego a los jugadores, pero mentalmente le he dado mucho énfasis de que esté concentrado en todo el partido.

Pero también es un poco del reflejo (país) de dónde están jugando, dónde es la exigencia.

Si juegas en Europa, no quiero decir que Europa es mejor que otros continentes, pero la exigencia es máxima y si no estás enfocado en los 90 o 95 minutos, te cambian, o simplemente no te convocan.

Y esa es la exigencia que tenemos que tener nosotros con nuestros jugadores, que si no dan el trabajo sobre el terreno de juego, pues otro tiene que ocuparlo.

Y ahí hemos mejorado mucho en el tema, sobre todo emocional, de concentración, pero tenemos mucho recorrido por mejorar.

Fidel Escobar ha sido uno de sus regulares, viene recuperándose de una lesión. ¿Cómo está físicamente?

Mira, ayer ( este martes) volví a hablar con Fidel Escobar.

Él está volviendo y la verdad es que vamos a exigirle más de lo que le está pidiendo el club o lo que está dando en el Saprissa, porque queremos que llegue en buenas condiciones.

Pero también como he dicho anteriormente, tenemos desde el día 25 de mayo que estarán todos los jugadores hasta el 17 junio, que es el primer partido contra Ghana. Tenemos muchos días para ponerles en forma y trabajarles tácticamente para esos tres partidos.

Son 26 jugadores para la lista definitiva para el Mundial. A poco más de un mes para arrancar, sin mencionar nombres. ¿Cuántos cupos disponibles quedan?

Todavía nadie está asegurado.

No he cerrado ninguna plaza. Por supuesto, tengo una lista de jugadores que voy a llevar o que creo que va a estar, pero todavía, de aquí al día 26 de mayo que voy a dar la lista, pueden pasar muchas cosas.

Como he dicho, hay jugadores que vienen de estar lesionados o están todavía lesionados, que la semana que viene van a empezar a competir y tengo que ver cómo evoluciona todo.

Ojalá, toquemos madera, que no pase nada con nadie, por eso hay que tener la mente abierta y también los cupos para lo que puede pasar.

Pero si no pasa nada, ya tenemos suficientes jugadores como para completar esos 26 puestos.

Hablando del mundial. ¿Cuál es el equipo favorito de Thomas Christiansen para levantar la copa en el Mundial 2026?

Mi equipo es España.