Once detenidos durante operativos y allanamientos en Colón

Un total de 11 personas fueron aprehendidas y conducidas por agentes de la Policía Nacional (PN) en la provincia de Colón.

Los detenidos, requeridos por diversos delitos, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes en los distintos despachos judiciales.

Entre los aprehendidos figura un adolescente solicitado por el delito de lesiones personales.

En el operativo policial además fueron capturaron dos adultos vinculados a casos de robo y estafa.

También se reportan personas requeridas por hechos relacionados con violencia de género, violencia doméstica y maltrato al menor.

De acuerdo con la Policía Nacional, estas acciones forman parte de las estrategias operativas y preventivas que desarrolla la entidad de seguridad pública para garantizar el cumplimiento de la ley.

La entidad de seguridad reiteró a la ciudadanía que continuará reforzando el control territorial focalizado mediante patrullajes, verificaciones y operativos dirigidos en áreas identificadas, con el objetivo de combatir la delincuencia y fortalecer la convivencia pacífica en la provincia de Colón.

Por otro lado, en Colón, en el corregimiento de Nuevo San Juan, en conjunto con el Ministerio Público, se ejecutó otra diligencia de allanamiento, donde se incautaron dos escopetas.

Se aprehendieron a dos personas requeridas por los delitos de posesión y tráfico de armas y explosivos, así como por estupro.

Estas acciones reflejan el compromiso continuo de las autoridades por mantener la seguridad ciudadana, desarticulando redes delictivas.