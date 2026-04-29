Atlético Madrid y Arsenal, marcados por los penales

Atlético Madrid y Arsenal empataron (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Champions League.

Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 adelantó al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, otro penalti por manos de White fue anotado por Julián Álvarez, que puso el 1-1 definitivo,.

En el minuto 76, Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro pitó penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectifico

Por otro lado, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras el empate contra el Arsenal, preguntado por el penalti señalado contra su equipo, que dio lugar al 0-1 y sobre el segundo, que fue rectificado por el árbitro al visionar el monitor del VAR, que "en una semifinal de champions para pitar un penal tiene que ser claro".

"Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal claro, no un contacto mínimo".

El técnico declaró, sobre las molestias de Julián, que abandonó el partido cojeando que "le harán pruebas". "Esperemos que sea lo menos posible. Soy optimista".



También habló de Giuliano, que fue sustituido por molestias físicas. "Hay un contacto. Tuvo un golpe sobre la cintura. Esperemos sea poco". y sobre Sorloth. "Alex dijo que le molestaba un poco la pierna y le reservamos. Esperamos que no sea nada".

Por su parte, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, señaló, sobre el penalti de Hancko sobre Eze, que hubiera significado el 1-2, pero que fue rectificado por el árbitro después de visionarlo en el monitor del VAR que "es inaceptable que no se haya pitado" y que es una acción que "claramente" marcó el partido.

"Es verdad que comenzamos mal la segunda parte y estamos decepcionados por el penalti marcado por Julián, pero con lo que estoy muy enfadado es porque no nos hayan pitado ese penalti luego a Eze. Es una decisión y durante un tiempo el árbitro ha estado viendo el VAR y ha sido muy claro. Nos sentimos bastante mal".