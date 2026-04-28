En los Santos, el presidente Mulino y Mitradel entregan becas a niños del proyecto 'Abrazos del Futuro'

Con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), realizó una jornada del proyecto “Abrazos del Futuro” en la provincia de Los Santos, durante la cual el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de la Primera Dama, Maricel de Mulino, entregó las primeras becas educativas a 10 niños en condición de vulnerabilidad.

Los beneficiarios son 60 estudiantes de diversos centros educativos, lo que contribuye a que puedan continuar sus estudios y fortalecer sus oportunidades de crecimiento.

“Ustedes son el futuro de este país, y los vamos a ayudar con las becas que sean necesarias y con trabajos a sus padres, para que abandonen la pobreza y tengan empleo y vida digna”, indicó el presidente.

La puesta en marcha de esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno Nacional de brindar futuro y esperanza a la niñez, impulsado por el presidente Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, quienes promueven políticas orientadas a garantizar el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país.

El proyecto Abrazos del Futuro busca apoyar a familias en condición de vulnerabilidad, promoviendo el estudio como base para el desarrollo integral de los menores de edad.

Como antecedente en el marco del lanzamiento de este proyecto que se realizó en la provincia de Herrera, la entidad —en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)— entregó 47 becas destinadas a niños y niñas en riesgo social.

Las jornadas se llevan a cabo en coordinación con otras instituciones del Estado, en un trabajo conjunto orientado a mitigar este flagelo a nivel nacional, incluyendo las comarcas.

En la provincia de Los Santos, el Mitradel mantiene una labor constante en esta materia, con 41 recorridos de prevención y 36 actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a comunidades y actores locales.