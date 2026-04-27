Más de 7,200 títulos de propiedad a nivel nacional entregados por la Anati

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó en su visita a Los Santos, un total de 105 títulos de propiedad a beneficiarios de Los Santos, en una jornada donde se reconoce el esfuerzo de familias que, durante años, han trabajado la tierra; ellos ven ahora formalizado su derecho sobre ella.

La titulación no solo garantiza seguridad jurídica, sino que abre nuevas oportunidades para el acceso a financiamiento, el desarrollo productivo y la mejora en la calidad de vida de más de 400 personas en los Santos.

También fueron entregados 38 títulos se entregaron a 18 juntas comunales bajo la figura de uso y administración para impulsar proyectos sociales como parques, centros deportivos y hospitales, impactando a miles de personas.

Los títulos adjudicados impactan a beneficiarios de distintos distritos de la provincia: Macaracas, Las Tablas, Los Santos, Tonosí, Pocrí, Guararé y Pedasí.

El administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Andrés Pagés Chanis, destacó que estas acciones responden a la visión del Gobierno Nacional de llevar justicia social directamente al territorio.

“Cada título representa estabilidad, dignidad y una oportunidad real de progreso. Estamos cumpliendo con la misión de legalizar la tierra a quienes la han trabajado y puesto a producir, construyendo un país más equitativo desde sus bases”, expresó.

Con esta entrega, la actual administración supera los 7,200 títulos de propiedad otorgados a nivel nacional, consolidando avances significativos en la regularización de la tenencia de la tierra como motor del desarrollo económico, social y comunitario.