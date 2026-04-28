PSG y Bayern dieron un concierto de goles en la semifinales de la Champions

El París Saint-Germain (PSG) cobró una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich, un duelo de titanes que acabó con un 5-4 que deja todo abierto para la vuelta la semana que viene.

Los de Luis Enrique llegaron a disponer de tres goles de renta, gracias a sendos dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y a un tanto de Joao Neves, pero el equipo bávaro reaccionó para dejar abierta la eliminatoria con tantos de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz.

Luego del juego, el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que nunca había vivido un partido con la intensidad que la ida de las semifinales contra el Bayern de Múnich.

"Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", aseguró el entrenador español.

Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel".

"Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también", comentó.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, aseguró que darán todo "a muerte" en el partido de vuelta para remontar el 5-4.

"Con el 5-2 teníamos que conseguir preservar nuestras opciones y no parecía fácil, pero no hemos abandonado y ahora tenemos opciones en la vuelta y lo vamos a dar todo a muerte", aseguró el técnico.