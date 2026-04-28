Silbato

Un intrigoso advierte que Juan Cantina quiere tener un delfín para los próximos comicios, pero a juzgar por la acogida inicial de la gente tendrá que buscarse otro porque parece que a ese silbato le falta calibre.

Marionetas

Me cuenta un vidajena que el resquebrajamiento dentro del bloque de los neonatos es cada vez más evidente. Ahora sí toman sus propias decisiones. ¿Será que se cansaron de ser marionetas a control remoto?

Caso

Me dicen que el fantasmita Pitti está tan acostumbrado a la buena vida en el norte, que cuando en el GobierNito le propusieron mandarlo para Ecuador casi le da un faracho. ¡Antes muerto que sencillo!

Buques

Panamá sigue levantando su voz contra las detenciones de sus buques en puertos chinos. Ahora es Mann el que dejó bien clarito que el trato debe ajustarse a las directrices del comercio marítimo internacional.

Luz

A la tía Eunecia casi le da un yeyo ayer cuando un inoportuno apagón la dejó un buen rato sin abanico. Y lo peor, asegura, es que casi, casi también se le daña la nevera y la tele. ¡Así no se puede!

Simpatía

Dicen que por los lados del "west" hay un funcionario que se ha vuelto muy famoso y se ha ganado la simpatía de la gente por su dedicación y empatía. ¡Ni la Barbie tiene ese nivel de popularidad!