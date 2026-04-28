Rabia y dolor luego de salvaje asesinato de la perra ‘Ferchita’ en Chiriquí

El macabro asesinato de una perra, cuyo cuerpo fue hallado picado en pedazos y metido en dos bolsas negras abandonadas en un vivero de palmas, mantiene indignados a los residentes de la comunidad de Burica Centro, en el corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado, distrito de Barú.

La dueña del animal, identificada como la señora Damaris, vivió angustiosos momentos desde el pasado domingo. Ese día, la mujer salió de su vivienda para realizar algunos mandados personales. Al regresar, notó de inmediato la ausencia de ‘Ferchita’, una perra que formaba parte de su hogar desde hacía varios años. La llamó y la llamó, pero ella nunca volvió.

Preocupada por el silencio que envolvía la desaparición de su mascota, la señora Damaris decidió pedirle a una de sus nietas que la acompañara a buscar al animal por los senderos y terrenos baldíos cercanos a su propiedad. Fue entonces cuando el destino le deparó la peor de las escenas: a escasos metros de su casa, en los predios de un vivero dedicado al cultivo de palmas, ambas descubrieron dos bolsas negras de basura, mal cerradas, de las cuales emanaba un olor fétido y familiar.

Al abrir una de ellas, la señora Damaris reconoció con horror que era el cadáver de ‘Ferchita’. Su cuerpo había sido cortado en múltiples fragmentos, lo que evidencia una saña inusitada.

El caso no solo ha generado repudio por el acto de crueldad animal, sino que ha sembrado el pánico entre los pobladores de esta apartada zona chiricana. La familia de Damaris no descarta que el asesinato de ‘Ferchita’ esté relacionado con la presencia de delincuentes que operan en la región, quienes habrían ejecutado al animal para silenciar sus ladridos y así cometer fechorías sin que los vecinos sean alertados.

Ante la grave situación, la señora Damaris hizo un llamado urgente a las autoridades locales, entre ellas la Policía Nacional y el Ministerio Público, para que se investigue con celeridad este aberrante caso.