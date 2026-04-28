Mop culmina pruebas de carga en el Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) completó la segunda fase de pruebas de carga controlada en el Puente de las Américas luego de un incendio registrado cerca de uno de los pilares de esta importante vía el pasado 6 de abril.

La institución explicó que el objetivo principal de estas mediciones es recopilar datos precisos sobre el comportamiento estructural de la vía para garantizar la seguridad de los más de 65 mil usuarios que transitan diariamente por ella y prolongar su vida útil.

Durante la jornada, especialistas del Mop, en colaboración con personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), monitorearon la respuesta de la estructura ante distintas condiciones de carga, analizando su comportamiento mediante el uso de sensores de alta precisión (extensómetros y acelerómetros).

“Esta información será fundamental para definir la hoja de ruta del mantenimiento integral de la estructura”, dijo el ingeniero Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del Mop, sobre la instalación de sensores de deformación en 24 puntos estratégicos.

Por su parte, la doctora Karen Caballero, subdirectora de la entidad, detalló que la dinámica consistió en el paso de dos camiones con carga controlada. Según el informe técnico, las unidades circularon de forma alterna por los distintos carriles para medir la respuesta de la plataforma ante vibraciones y pesos pesados.

“El análisis de estos resultados nos permitirá tomar las decisiones técnicas más adecuadas para el futuro de esta importante conexión vial”, subrayó Caballero.

Hay que recordar que después del siniestro registrado cerca del Puente de las Américas, este fue cerrado y sometido a un estudio por parte de funcionarios del Mop, la ACP, la Universidad Tecnológica, el Cuerpo de Bomberos, Sinaproc, además del Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. el cual concluyó que la vía no presenta fallas estructurales críticas ni riesgos inminentes.

El Puente de las Américas, inaugurado el 12 de octubre de 1962, se encuentra en la entrada del Canal de Panamá en el Pacífico continuará siendo monitoreada con base al plan de mantenimiento que ya el Mop había comunicado.

